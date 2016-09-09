Darke County’s fall sports statistical leaders

Football
Passing yards
Pierce Lindemuth, Arcanum: 257
Trent Collins, MV: 217
Kyle Phillips, Greenville: 179
Matthew Shook, Ansonia: 97
Alex Wendel, Versailles: 77
Devyn Sink, Ansonia: 29
Rushing yards
Logan Eldridge, Greenville: 193
Garrett Thompson, Versailles: 143
Jarvis Thwaits, Ansonia: 138
Nate Gladdish, MV: 108
Brandon Kinney, Arcanum: 106
Kyle Phillips, Greenville: 86
Daniel Coats, Arcanum: 83
Austin Fourman, Arcanum: 75
Receptions
Wade Meeks, Arcanum: 6
Bradley Mead, Greenville: 5
Noah Hopkins, MV: 5
Keaton McEldowney, Versailles: 5
Hunter Muir, Ansonia: 4
Kyler Mote, MV: 4
Dilyn Rammel, MV: 4
Brandon Kinney, Arcanum: 3
Aaron Rich, Greenville: 3
Tackles
Erick Madison, Greenville: 24
Brandon Kinney, Arcanum: 21
Justin Brown, Greenville: 21
Logan Eldridge, Greenville: 19
Aydan Sanders, Ansonia: 17
Cambell Gostomsky, Arcanum: 17
Will Hall, MV: 16
Maverick Hildebrand, Arcanum: 14
Tanner Bey, Versailles: 14
Jonny Moorman, Versailles: 14
Sacks
Trevor Beam, Ansonia: 1.0
Brandon Kinney, Arcanum: 1.0
Erick Madison, Greenville: 1.0
Braden Russel, Greenville: 1.0
Nate Gladdish, MV: 1.0
Daniel Wogoman, MV: 1.0
Bo Bey, Versailles: 1.0
Grant Keller, Versailles: 1.0
Volleyball
Kills
Lydia Sink, Ansonia: 112
Makenzie Kreitzer, FM: 57
Shai Robinson, Arcanum: 47
Aliya Barga, Ansonia: 44
Stevie Johnting, Arcanum: 38
Kelsie Hunt, MV: 37
Sidnie Hunt, MV: 31
Corina Conley, FM: 26
Blocks
Lydia Sink, Ansonia: 46
Bailey Stammen, Ansonia: 25
Aliya Barga, Ansonia: 23
Traeva Newland, Ansonia: 23
Kassy Wentworth, Ansonia: 21
Cassie Cromwell, Greenville: 16
Kelsie Hunt, MV: 16
Stevie Johnting, Arcanum: 14
Digs
Emilee Morris, FM: 126
Kara Hollinger, Tri-Village: 111
Makenzie Kreitzer, FM: 92
Kennedy Morris, FM: 77
Chloe Peters, FM: 76
Makenna Price, MV: 70
Shai Robinson, Arcanum: 65
Sidnie Hunt, MV: 63
Assists
Bailey Stammen, Ansonia: 170
Kennedy Morris, FM: 86
Brittany Kinney, Arcanum: 72
Sidnie Hunt, MV: 60
Elle Siculan, Arcanum: 50
Brooke Stachler, Greenville: 36
Makenna Price, MV: 27
Cassidy Spatz, FM: 26
Logan Tabler, Greenville: 26
Aces
Lydia Sink, Ansonia: 15
Sidnie Hunt, MV: 15
Spencer Warren, MV: 14
Mikayla Stump, MV: 12
Aliya Barga, Ansonia: 11
Bailey Stammen, Ansonia: 11
Kassy Wentworth, Ansonia: 10
Kennedy Morris, FM: 10
Boys soccer
Goals
Folger Pyles, Greenville: 5
Ethan Saylor, Greenville: 4
Tani Mancillas, Greenville: 2
Josh Smith, Greenville: 2
Mac Kirk, Greenville: 1
Dylan Snyder, Greenville: 1
Dalton Walls, Greenville: 1
Assists
Mac Kirk, Greenville: 4
Folger Pyles, Greenville: 4
Tani Mancillas, Greenville: 3
Josh Smith, Greenville: 3
Jack Garland, Greenville: 1
Saves
AJ Frens, Greenville: 31
Girls soccer
Goals
Bryanna Diceanu, FM: 5
Chloe Brumbaugh, FM: 2
Shelby Bowser, FM: 1
Kayla Arnold, Greenville: 1
Assists
Shelby Bowser, FM: 1
Bryanna Diceanu, FM: 1
Anna Flora, FM: 1
Maddie Stacey, FM: 1
Saves
Allison Masterson, FM: 22
Zoe Pressnall, Greenville: 18
Hayley Burns, Greenville: 6
Anna Flora, FM: 2
Boys cross country
Best times
Joe Spitzer, Versailles: 16:30.00
Cole Good, FM: 17:12.30
Isaac Stephens, Arcanum: 17:26.10
Noah Pleiman, Versailles: 17:32.50
Tanner Delk, Arcanum: 17:55.80
Brooks Blakeley, Versailles: 18:27.00
Mitchell Huelskamp, Versailles: 19:03.80
Zach Gilliland, FM: 19:06.40
Jay Roberts, Bradford: 19:10.00
Adam Gehert, Versailles: 19:24.00
Jackson Moore, Bradford: 19:25.00
John Myers, FM: 19:25.00
Girls cross country
Best times
Karmen Knepp, Bradford: 20:06.00
Kara Spitzer, Versailles: 20:21.70
Marcy Bradshaw, Arcanum: 20:30.70
Megan Rismiller, Versailles: 20:48.00
Brynna Blakeley, Versailles: 21:29.00
Kenia McEldowney, Versailles: 21:37.90
Liz Watren, Versailles: 21:38.00
Selene Weaver, FM: 21:58.30
Hannah Bey, Versailles: 22:04.00
Hannah Rose, Versailles: 22:09.00
Brooke Perreira, Greenville: 22:14.00
Grace Coakley, Greenville: 22:18.00
Boys golf
Season averages (nine holes)
Jason Shields, Greenville: 43.7
Jeremy Bridenbaugh, FM: 44.1
Noah Koffer, FM: 44.6
Hunter Rich, FM: 45.5
Bryce Filbrun, FM: 46.9
Connor Null, Greenville: 47.7
Logan Gonzalez, Greenville: 48.2
Andrew Kiryluk, Greenville: 52.2
Matt Hounshell, Greenville: 52.8
Clayton Klosterman, Greenville: 53.5
Girls golf
Season averages (nine holes)
Jada Garland, Greenville: 50.8
Saki Nakamura, Greenville: 57.0
Kylie Beam, Greenville: 57.3
Ashley Karns, Greenville: 58.2
Kourtney Krestchmar, Greenville: 61.6
Makenzi Glancy, Greenville: 62.9
Maddie Breig, Greenville: 63.7
Jessica Mortensen, Greenville: 65.3
Kelli Kretschmar, Greenville; 70.9
Girls tennis
Singles records
Abby Swensen, Greenville: 10-1
Anna Manges, Greenville: 9-2
Natalie Milligan, Greenville: 9-2
Doubles records
Marabelle Lance, Greenville: 4-0
Casey Malott, Greenville: 3-0
Alison Baughman, Greenville: 1-0
Molly Hunt, Greenville: 10-1
Larisa Schmitmeyer, Greenville: 10-1
Addie Haupt, Greenville: 7-1
Amber Hutt, Greenville: 5-1
These stats have been submitted by the teams’ coaches. They represent athletes’ season statistics through Wednesday.