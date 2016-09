Darke County’s fall sports statistical leaders

Football

Passing yards

Pierce Lindemuth, Arcanum: 257

Trent Collins, MV: 217

Kyle Phillips, Greenville: 179

Matthew Shook, Ansonia: 97

Alex Wendel, Versailles: 77

Devyn Sink, Ansonia: 29

Rushing yards

Logan Eldridge, Greenville: 193

Garrett Thompson, Versailles: 143

Jarvis Thwaits, Ansonia: 138

Nate Gladdish, MV: 108

Brandon Kinney, Arcanum: 106

Kyle Phillips, Greenville: 86

Daniel Coats, Arcanum: 83

Austin Fourman, Arcanum: 75

Receptions

Wade Meeks, Arcanum: 6

Bradley Mead, Greenville: 5

Noah Hopkins, MV: 5

Keaton McEldowney, Versailles: 5

Hunter Muir, Ansonia: 4

Kyler Mote, MV: 4

Dilyn Rammel, MV: 4

Brandon Kinney, Arcanum: 3

Aaron Rich, Greenville: 3

Tackles

Erick Madison, Greenville: 24

Brandon Kinney, Arcanum: 21

Justin Brown, Greenville: 21

Logan Eldridge, Greenville: 19

Aydan Sanders, Ansonia: 17

Cambell Gostomsky, Arcanum: 17

Will Hall, MV: 16

Maverick Hildebrand, Arcanum: 14

Tanner Bey, Versailles: 14

Jonny Moorman, Versailles: 14

Sacks

Trevor Beam, Ansonia: 1.0

Brandon Kinney, Arcanum: 1.0

Erick Madison, Greenville: 1.0

Braden Russel, Greenville: 1.0

Nate Gladdish, MV: 1.0

Daniel Wogoman, MV: 1.0

Bo Bey, Versailles: 1.0

Grant Keller, Versailles: 1.0

Volleyball

Kills

Lydia Sink, Ansonia: 112

Makenzie Kreitzer, FM: 57

Shai Robinson, Arcanum: 47

Aliya Barga, Ansonia: 44

Stevie Johnting, Arcanum: 38

Kelsie Hunt, MV: 37

Sidnie Hunt, MV: 31

Corina Conley, FM: 26

Blocks

Lydia Sink, Ansonia: 46

Bailey Stammen, Ansonia: 25

Aliya Barga, Ansonia: 23

Traeva Newland, Ansonia: 23

Kassy Wentworth, Ansonia: 21

Cassie Cromwell, Greenville: 16

Kelsie Hunt, MV: 16

Stevie Johnting, Arcanum: 14

Digs

Emilee Morris, FM: 126

Kara Hollinger, Tri-Village: 111

Makenzie Kreitzer, FM: 92

Kennedy Morris, FM: 77

Chloe Peters, FM: 76

Makenna Price, MV: 70

Shai Robinson, Arcanum: 65

Sidnie Hunt, MV: 63

Assists

Bailey Stammen, Ansonia: 170

Kennedy Morris, FM: 86

Brittany Kinney, Arcanum: 72

Sidnie Hunt, MV: 60

Elle Siculan, Arcanum: 50

Brooke Stachler, Greenville: 36

Makenna Price, MV: 27

Cassidy Spatz, FM: 26

Logan Tabler, Greenville: 26

Aces

Lydia Sink, Ansonia: 15

Sidnie Hunt, MV: 15

Spencer Warren, MV: 14

Mikayla Stump, MV: 12

Aliya Barga, Ansonia: 11

Bailey Stammen, Ansonia: 11

Kassy Wentworth, Ansonia: 10

Kennedy Morris, FM: 10

Boys soccer

Goals

Folger Pyles, Greenville: 5

Ethan Saylor, Greenville: 4

Tani Mancillas, Greenville: 2

Josh Smith, Greenville: 2

Mac Kirk, Greenville: 1

Dylan Snyder, Greenville: 1

Dalton Walls, Greenville: 1

Assists

Mac Kirk, Greenville: 4

Folger Pyles, Greenville: 4

Tani Mancillas, Greenville: 3

Josh Smith, Greenville: 3

Jack Garland, Greenville: 1

Saves

AJ Frens, Greenville: 31

Girls soccer

Goals

Bryanna Diceanu, FM: 5

Chloe Brumbaugh, FM: 2

Shelby Bowser, FM: 1

Kayla Arnold, Greenville: 1

Assists

Shelby Bowser, FM: 1

Bryanna Diceanu, FM: 1

Anna Flora, FM: 1

Maddie Stacey, FM: 1

Saves

Allison Masterson, FM: 22

Zoe Pressnall, Greenville: 18

Hayley Burns, Greenville: 6

Anna Flora, FM: 2

Boys cross country

Best times

Joe Spitzer, Versailles: 16:30.00

Cole Good, FM: 17:12.30

Isaac Stephens, Arcanum: 17:26.10

Noah Pleiman, Versailles: 17:32.50

Tanner Delk, Arcanum: 17:55.80

Brooks Blakeley, Versailles: 18:27.00

Mitchell Huelskamp, Versailles: 19:03.80

Zach Gilliland, FM: 19:06.40

Jay Roberts, Bradford: 19:10.00

Adam Gehert, Versailles: 19:24.00

Jackson Moore, Bradford: 19:25.00

John Myers, FM: 19:25.00

Girls cross country

Best times

Karmen Knepp, Bradford: 20:06.00

Kara Spitzer, Versailles: 20:21.70

Marcy Bradshaw, Arcanum: 20:30.70

Megan Rismiller, Versailles: 20:48.00

Brynna Blakeley, Versailles: 21:29.00

Kenia McEldowney, Versailles: 21:37.90

Liz Watren, Versailles: 21:38.00

Selene Weaver, FM: 21:58.30

Hannah Bey, Versailles: 22:04.00

Hannah Rose, Versailles: 22:09.00

Brooke Perreira, Greenville: 22:14.00

Grace Coakley, Greenville: 22:18.00

Boys golf

Season averages (nine holes)

Jason Shields, Greenville: 43.7

Jeremy Bridenbaugh, FM: 44.1

Noah Koffer, FM: 44.6

Hunter Rich, FM: 45.5

Bryce Filbrun, FM: 46.9

Connor Null, Greenville: 47.7

Logan Gonzalez, Greenville: 48.2

Andrew Kiryluk, Greenville: 52.2

Matt Hounshell, Greenville: 52.8

Clayton Klosterman, Greenville: 53.5

Girls golf

Season averages (nine holes)

Jada Garland, Greenville: 50.8

Saki Nakamura, Greenville: 57.0

Kylie Beam, Greenville: 57.3

Ashley Karns, Greenville: 58.2

Kourtney Krestchmar, Greenville: 61.6

Makenzi Glancy, Greenville: 62.9

Maddie Breig, Greenville: 63.7

Jessica Mortensen, Greenville: 65.3

Kelli Kretschmar, Greenville; 70.9

Girls tennis

Singles records

Abby Swensen, Greenville: 10-1

Anna Manges, Greenville: 9-2

Natalie Milligan, Greenville: 9-2

Doubles records

Marabelle Lance, Greenville: 4-0

Casey Malott, Greenville: 3-0

Alison Baughman, Greenville: 1-0

Molly Hunt, Greenville: 10-1

Larisa Schmitmeyer, Greenville: 10-1

Addie Haupt, Greenville: 7-1

Amber Hutt, Greenville: 5-1

Greenville’s Logan Eldridge carries the ball during a football game against Eaton on Sept. 26 in Eaton. http://dailyadvocate.com/wp-content/uploads/2016/09/web1_Logan-Eldridge-WEB.jpg Greenville’s Logan Eldridge carries the ball during a football game against Eaton on Sept. 26 in Eaton. Kyle Shaner|The Daily Advocate

These stats have been submitted by the teams’ coaches. They represent athletes’ season statistics through Wednesday.

