Darke County’s fall sports statistical leaders

Football
Passing yards
Trent Collins, MV: 426
Pierce Lindemuth, Arcanum: 301
Kyle Phillips, Greenville: 228
Matthew Shook, Ansonia: 106
Alex Wendel, Versailles: 90
Devyn Sink, Ansonia: 29
Hunter Buckingham, Ansonia: 18
Rushing yards
Logan Eldridge, Greenville: 308
Garrett Thompson, Versailles: 215
Brandon Kinney, Arcanum: 206
Kyle Phillips, Greenville: 154
George Grow, Versailles: 149
Daniel Coats, Arcanum: 147
Jarvis Thwaits, Ansonia: 138
Trevor Beam, Ansonia: 120
Nate Gladdish, MV: 98
Devyn Sink, Ansonia: 95
Receptions
Wade Meeks, Arcanum: 7
Keaton McEldowney, Versailles: 7
Brandon Kinney, Arcanum: 6
Bradley Mead, Greenville: 6
Noah Hopkins, MV: 6
Kyler Mote, MV: 6
Dilyn Rammel, MV: 6
Hunter Muir, Ansonia: 5
Trent Perkins, MV: 5
Justin Brown, Greenville: 4
JJ Howard, MV: 4
Tackles
Brandon Kinney, Arcanum: 30
Justin Brown, Greenville: 28
Erick Madison, Greenville: 28
Will Hall, MV: 27
Logan Eldridge, Greenville: 26
Aydan Sanders, Ansonia: 24
Noah Hampshire, MV: 22
Max Wardrip, Ansonia: 20
Cambell Gostomsky, Arcanum: 20
Tanner Bey, Versailles: 20
Jonny Moorman, Versailles: 20
Sacks
Trevor Beam, Ansonia: 3.0
Brandon Kinney, Arcanum: 1.0
Cory Ross, Arcanum: 1.0
Justin Brown, Greenville: 1.0
Erick Madison, Greenville: 1.0
Braden Russel, Greenville: 1.0
Nate Gladdish, MV: 1.0
Daniel Wogoman, MV: 1.0
Bo Bey, Versailles: 1.0
Jacob Heitkamp, Versailles: 1.0
Grant Keller, Versailles: 1.0
Volleyball
Kills
Lydia Sink, Ansonia: 150
Shai Robinson, Arcanum: 87
Danielle Winner, Versailles: 78
Makenzie Kreitzer, FM: 71
Elizabeth Ording, Versailles: 71
Aliya Barga, Ansonia: 64
Stevie Johnting, Arcanum: 63
Allie Downing, Tri-Village: 59
Edie Morris, Tri-Village: 46
Kami Ording, Versailles: 45
Blocks
Lydia Sink, Ansonia: 52
Danielle Winner, Versailles: 38
Aliya Barga, Ansonia: 34
Bailey Stammen, Ansonia: 30
Elizabeth Ording, Versailles: 30
Traeva Newland, Ansonia: 28
Lindsey Winner, Versailles: 27
Kassy Wentworth, Ansonia: 25
Stevie Johnting, Arcanum: 25
Taylor Tyo, Versailles: 25
Digs
Kara Hollinger, Tri-Village: 203
Emilee Morris, FM: 148
Shai Robinson, Arcanum: 142
Makenzie Kreitzer, FM: 117
Brittany Kinney, Arcanum: 101
Lucy Shannon, Arcanum: 100
Kennedy Morris, FM: 100
Elle Siculan, Arcanum: 94
Chloe Peters, FM: 94
Stevie Johnting, Arcanum: 93
Assists
Bailey Stammen, Ansonia: 220
Ellen Peters, Versailles: 127
Brittany Kinney, Arcanum: 123
Elle Siculan, Arcanum: 105
Bailey Huffman, Versailles: 103
Kennedy Morris, FM: 94
Logan Tabler, Greenville, Greenville: 72
Brooke Stachler, Greenville: 61
Sidnie Hunt, MV: 60
Breeann Lipps, Tri-Village: 59
Aces
Lydia Sink, Ansonia: 21
Alana Holsapple, Tri-Village: 21
Bailey Stammen, Ansonia: 18
Kennedy Morris, FM: 18
Aliya Barga, Ansonia: 17
Kassy Wentworth, Ansonia: 17
Sidnie Hunt, MV: 15
Edie Morris, Tri-Village: 15
Kami Ording, Versailles: 15
Spencer Warren, MV: 14
Boys soccer
Goals
Folger Pyles, Greenville: 5
Ethan Saylor, Greenville: 4
Tani Mancillas, Greenville: 3
Josh Smith, Greenville: 2
Jack Garland, Greenville: 1
Mac Kirk, Greenville: 1
Dylan Snyder, Greenville: 1
Dalton Walls, Greenville: 1
Assists
Mac Kirk, Greenville: 4
Folger Pyles, Greenville: 4
Josh Smith, Greenville: 4
Tani Mancillas, Greenville: 3
Jack Garland, Greenville: 1
Saves
AJ Frens, Greenville: 35
Girls soccer
Goals
Bryanna Diceanu, FM: 6
Chloe Brumbaugh, FM: 4
Shelby Bowser, FM: 1
Kayla Arnold, Greenville: 1
Assists
Shelby Bowser, FM: 2
Bryanna Diceanu, FM: 1
Anna Flora, FM: 1
Maddie Stacey, FM: 1
Saves
Zoe Pressnall, Greenville: 36
Allison Masterson, FM: 27
Hayley Burns, Greenville: 19
Anna Flora, FM: 2
Boys cross country
Best times
Joe Spitzer, Versailles: 16:30.0
Cole Good, FM: 17:12.3
Isaac Stephens, Arcanum: 17:26.1
Noah Pleiman, Versailles: 17:32.5
Tanner Delk, Arcanum: 17:55.8
Brooks Blakeley, Versailles: 18:27.0
Andrew Kocher, Greenville: 18:57.0
Caleb Browder, Greenville: 18:58.0
Mitchell Huelskamp, Versailles: 19:03.8
Zach Gilliland, FM: 19:06.4
Jay Roberts, Bradford: 19:10.0
Adam Gehert, Versailles: 19:24.0
Girls cross country
Best times
Karmen Knepp, Bradford: 19:44.2
Kara Spitzer, Versailles: 20:19.2
Marcy Bradshaw, Arcanum: 20:30.7
Megan Rismiller, Versailles: 20:43.6
Brynna Blakeley, Versailles: 21:29.0
Kenia McEldowney, Versailles: 21:36.3
Liz Watren, Versailles: 21:38.0
Selene Weaver, FM: 21:58.3
Hannah Bey, Versailles: 22:04.0
Hannah Rose, Versailles: 22:09.0
Brooke Perreira, Greenville: 22:14.0
Emma Peters, Versailles: 22:15.2
Boys golf
Season averages (nine holes)
Nicholas Litten-Stonebraker, Versailles: 38.9
Steven Vanatta, Arcanum: 42.0
Kyle Cotner, Versailles: 42.4
Jeremy Bridenbaugh, FM: 44.1
Jason Shields, Greenville: 44.1
Noah Koffer, FM: 44.6
Isaac Ruhenkamp, Versailles: 45.0
Alex Groff, Versailles: 45.3
Hunter Rich, FM: 45.5
Bryce Filbrun, FM: 46.9
Girls golf
Season averages (nine holes)
Lauren Heitkamp, Versailles: 45.3
Lauren Durham, Versailles: 45.4
Jada Garland, Greenville: 50.6
Jorja Pothast, Versailles: 51.3
Lexi Unger, Arcanum: 51.6
Madi O’Daniel, Arcanum: 52.1
Morgan Heitkamp, Versailles: 54.4
Brenna Loxely, Arcanum: 55.6
Kylie Beam, Greenville: 56.2
Franchesca Hackworth, Arcanum: 56.4
Girls tennis
Singles records
Abby Swensen, Greenville: 10-2
Anna Manges, Greenville: 9-3
Natalie Milligan, Greenville: 9-3
Doubles records
Marabelle Lance, Greenville: 4-0
Casey Malott, Greenville: 3-0
Alison Baughman, Greenville: 1-0
Addie Haupt, Greenville: 7-1
Molly Hunt, Greenville: 10-2
Larisa Schmitmeyer, Greenville: 10-2
Amber Hutt, Greenville: 5-1
These stats have been submitted by the teams’ coaches. They represent athletes’ season statistics through Wednesday.