Darke County’s fall sports statistical leaders

Football

Passing yards

Trent Collins, MV: 426

Pierce Lindemuth, Arcanum: 301

Kyle Phillips, Greenville: 228

Matthew Shook, Ansonia: 106

Alex Wendel, Versailles: 90

Devyn Sink, Ansonia: 29

Hunter Buckingham, Ansonia: 18

Rushing yards

Logan Eldridge, Greenville: 308

Garrett Thompson, Versailles: 215

Brandon Kinney, Arcanum: 206

Kyle Phillips, Greenville: 154

George Grow, Versailles: 149

Daniel Coats, Arcanum: 147

Jarvis Thwaits, Ansonia: 138

Trevor Beam, Ansonia: 120

Nate Gladdish, MV: 98

Devyn Sink, Ansonia: 95

Receptions

Wade Meeks, Arcanum: 7

Keaton McEldowney, Versailles: 7

Brandon Kinney, Arcanum: 6

Bradley Mead, Greenville: 6

Noah Hopkins, MV: 6

Kyler Mote, MV: 6

Dilyn Rammel, MV: 6

Hunter Muir, Ansonia: 5

Trent Perkins, MV: 5

Justin Brown, Greenville: 4

JJ Howard, MV: 4

Tackles

Brandon Kinney, Arcanum: 30

Justin Brown, Greenville: 28

Erick Madison, Greenville: 28

Will Hall, MV: 27

Logan Eldridge, Greenville: 26

Aydan Sanders, Ansonia: 24

Noah Hampshire, MV: 22

Max Wardrip, Ansonia: 20

Cambell Gostomsky, Arcanum: 20

Tanner Bey, Versailles: 20

Jonny Moorman, Versailles: 20

Sacks

Trevor Beam, Ansonia: 3.0

Brandon Kinney, Arcanum: 1.0

Cory Ross, Arcanum: 1.0

Justin Brown, Greenville: 1.0

Erick Madison, Greenville: 1.0

Braden Russel, Greenville: 1.0

Nate Gladdish, MV: 1.0

Daniel Wogoman, MV: 1.0

Bo Bey, Versailles: 1.0

Jacob Heitkamp, Versailles: 1.0

Grant Keller, Versailles: 1.0

Volleyball

Kills

Lydia Sink, Ansonia: 150

Shai Robinson, Arcanum: 87

Danielle Winner, Versailles: 78

Makenzie Kreitzer, FM: 71

Elizabeth Ording, Versailles: 71

Aliya Barga, Ansonia: 64

Stevie Johnting, Arcanum: 63

Allie Downing, Tri-Village: 59

Edie Morris, Tri-Village: 46

Kami Ording, Versailles: 45

Blocks

Lydia Sink, Ansonia: 52

Danielle Winner, Versailles: 38

Aliya Barga, Ansonia: 34

Bailey Stammen, Ansonia: 30

Elizabeth Ording, Versailles: 30

Traeva Newland, Ansonia: 28

Lindsey Winner, Versailles: 27

Kassy Wentworth, Ansonia: 25

Stevie Johnting, Arcanum: 25

Taylor Tyo, Versailles: 25

Digs

Kara Hollinger, Tri-Village: 203

Emilee Morris, FM: 148

Shai Robinson, Arcanum: 142

Makenzie Kreitzer, FM: 117

Brittany Kinney, Arcanum: 101

Lucy Shannon, Arcanum: 100

Kennedy Morris, FM: 100

Elle Siculan, Arcanum: 94

Chloe Peters, FM: 94

Stevie Johnting, Arcanum: 93

Assists

Bailey Stammen, Ansonia: 220

Ellen Peters, Versailles: 127

Brittany Kinney, Arcanum: 123

Elle Siculan, Arcanum: 105

Bailey Huffman, Versailles: 103

Kennedy Morris, FM: 94

Logan Tabler, Greenville, Greenville: 72

Brooke Stachler, Greenville: 61

Sidnie Hunt, MV: 60

Breeann Lipps, Tri-Village: 59

Aces

Lydia Sink, Ansonia: 21

Alana Holsapple, Tri-Village: 21

Bailey Stammen, Ansonia: 18

Kennedy Morris, FM: 18

Aliya Barga, Ansonia: 17

Kassy Wentworth, Ansonia: 17

Sidnie Hunt, MV: 15

Edie Morris, Tri-Village: 15

Kami Ording, Versailles: 15

Spencer Warren, MV: 14

Boys soccer

Goals

Folger Pyles, Greenville: 5

Ethan Saylor, Greenville: 4

Tani Mancillas, Greenville: 3

Josh Smith, Greenville: 2

Jack Garland, Greenville: 1

Mac Kirk, Greenville: 1

Dylan Snyder, Greenville: 1

Dalton Walls, Greenville: 1

Assists

Mac Kirk, Greenville: 4

Folger Pyles, Greenville: 4

Josh Smith, Greenville: 4

Tani Mancillas, Greenville: 3

Jack Garland, Greenville: 1

Saves

AJ Frens, Greenville: 35

Girls soccer

Goals

Bryanna Diceanu, FM: 6

Chloe Brumbaugh, FM: 4

Shelby Bowser, FM: 1

Kayla Arnold, Greenville: 1

Assists

Shelby Bowser, FM: 2

Bryanna Diceanu, FM: 1

Anna Flora, FM: 1

Maddie Stacey, FM: 1

Saves

Zoe Pressnall, Greenville: 36

Allison Masterson, FM: 27

Hayley Burns, Greenville: 19

Anna Flora, FM: 2

Boys cross country

Best times

Joe Spitzer, Versailles: 16:30.0

Cole Good, FM: 17:12.3

Isaac Stephens, Arcanum: 17:26.1

Noah Pleiman, Versailles: 17:32.5

Tanner Delk, Arcanum: 17:55.8

Brooks Blakeley, Versailles: 18:27.0

Andrew Kocher, Greenville: 18:57.0

Caleb Browder, Greenville: 18:58.0

Mitchell Huelskamp, Versailles: 19:03.8

Zach Gilliland, FM: 19:06.4

Jay Roberts, Bradford: 19:10.0

Adam Gehert, Versailles: 19:24.0

Girls cross country

Best times

Karmen Knepp, Bradford: 19:44.2

Kara Spitzer, Versailles: 20:19.2

Marcy Bradshaw, Arcanum: 20:30.7

Megan Rismiller, Versailles: 20:43.6

Brynna Blakeley, Versailles: 21:29.0

Kenia McEldowney, Versailles: 21:36.3

Liz Watren, Versailles: 21:38.0

Selene Weaver, FM: 21:58.3

Hannah Bey, Versailles: 22:04.0

Hannah Rose, Versailles: 22:09.0

Brooke Perreira, Greenville: 22:14.0

Emma Peters, Versailles: 22:15.2

Boys golf

Season averages (nine holes)

Nicholas Litten-Stonebraker, Versailles: 38.9

Steven Vanatta, Arcanum: 42.0

Kyle Cotner, Versailles: 42.4

Jeremy Bridenbaugh, FM: 44.1

Jason Shields, Greenville: 44.1

Noah Koffer, FM: 44.6

Isaac Ruhenkamp, Versailles: 45.0

Alex Groff, Versailles: 45.3

Hunter Rich, FM: 45.5

Bryce Filbrun, FM: 46.9

Girls golf

Season averages (nine holes)

Lauren Heitkamp, Versailles: 45.3

Lauren Durham, Versailles: 45.4

Jada Garland, Greenville: 50.6

Jorja Pothast, Versailles: 51.3

Lexi Unger, Arcanum: 51.6

Madi O’Daniel, Arcanum: 52.1

Morgan Heitkamp, Versailles: 54.4

Brenna Loxely, Arcanum: 55.6

Kylie Beam, Greenville: 56.2

Franchesca Hackworth, Arcanum: 56.4

Girls tennis

Singles records

Abby Swensen, Greenville: 10-2

Anna Manges, Greenville: 9-3

Natalie Milligan, Greenville: 9-3

Doubles records

Marabelle Lance, Greenville: 4-0

Casey Malott, Greenville: 3-0

Alison Baughman, Greenville: 1-0

Addie Haupt, Greenville: 7-1

Molly Hunt, Greenville: 10-2

Larisa Schmitmeyer, Greenville: 10-2

Amber Hutt, Greenville: 5-1

Ansonia's Bailey Stammen passes during a volleyball match against Tri-Village on Tuesday in New Madison.

These stats have been submitted by the teams’ coaches. They represent athletes’ season statistics through Wednesday.

