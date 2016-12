Darke County’s winter sports statistical leaders

Boys basketball

Points per game

Isaiah Gable, Greenville: 23.8

Aaron Rich, Greenville: 19.3

Justin Ahrens, Versailles: 18.0

Ethan Bowman, MV: 16.0

Aydan Sanders, Ansonia: 15.3

Devyn Sink, Ansonia: 12.8

Austin Knapke, Versailles: 12.5

Carter Gray, Arcanum: 10.7

Hunter Muir, Ansonia: 10.5

Wade Meeks, Arcanum: 10.0

AJ Ahrens, Versailles: 10.0

Keaton McEldowney, Versailles: 10.0

Rebounds per game

Hunter Muir, Ansonia: 8.5

AJ Ahrens, Versailles: 8.5

Isaiah Gable, Greenville: 8.3

Alex Wendel, Versailles: 8.0

Aaron Rich, Greenville: 7.8

Justin Ahrens, Versailles: 7.5

DJ Howell, MV: 5.8

Keaton McEldowney, Versailles: 5.5

Evan Atchley, Arcanum: 4.5

Carter Gray, Arcanum: 4.4

Ethan Bowman, MV: 4.4

Trae Wood, Greenville: 3.8

Assists per game

Devin Hendrix, Greenville: 4.5

Justin Ahrens, Versailles: 4.5

Alex Wendel, Versailles: 3.5

Ethan Bowman, MV: 3.4

Isaiah Gable, Greenville: 3.0

Keaton McEldowney, Versailles: 3.0

Trevor Alexander, Ansonia: 2.8

Aydan Sanders, Ansonia: 2.7

Conner Custenborder, Versailles: 2.5

Brandon Kinney, Arcanum: 2.0

Aaron Rich, Greenville: 1.8

Hunter Muir, Ansonia: 1.7

Girls basketball

Points per game

Allie Downing, Tri-Village: 19.0

Stevie Johnting, Arcanum: 17.0

Corina Conley, FM: 14.4

Mikayla Stump, MV: 13.7

Mandi Bates, Bradford: 13.4

Bailey Stammen, Ansonia: 12.8

Danika Mann, Tri-Village: 12.7

Trinity Henderson, Ansonia: 12.6

Kami McEldowney, Versailles: 12.4

Kelsie Hunt, MV: 11.0

Karsyn Shaffer, Greenville: 10.1

Gracie Garno, Arcanum: 9.0

Elizabeth Ording, Versailles: 9.0

Rebounds per game

Corina Conley, FM: 10.4

Kelsie Hunt, MV: 9.2

Allie Downing, Tri-Village: 7.7

Danika Mann, Tri-Village: 6.2

Cassie Cromwell, Greenville: 6.1

Saki Nakamura, Greenville: 6.0

Sidnie Hunt, MV: 6.0

Stevie Johnting, Arcanum: 5.3

Mandi Bates, Bradford: 5.1

Morgan Gilbert, Greenville: 5.1

Bailey Stammen, Ansonia: 5.0

Jailyn Thwaits, Ansonia: 5.0

Katie Werts, Ansonia: 5.0

Bianca Keener, Bradford: 5.0

Assists per game

Camille Watren, Versailles: 4.3

Rachel Miller, Tri-Village: 4.2

Kami McEldowney, Versailles: 3.4

Kennedy Morris, FM: 3.2

Kylie Willis, MV: 3.0

Allie Downing, Tri-Village: 2.7

Gracie Garno, Arcanum: 2.5

Brittany Kinney, Arcanum: 2.5

Emma Printz, Tri-Village: 2.5

Morgan Gilbert, Greenville: 2.4

Trisa Porter, Tri-Village: 2.3

Brynna Blakeley, Versailles: 2.3

Boys bowling

Season average

Cullen Blinn, Greenville: 212.6

Mark Zeiler, Greenville: 199.3

Jacob Wenig, Versailles: 198.0

Alex Groff, Versailles: 197.3

Josh Cantu, MV: 196.5

Luke Shellhaas, Versailles: 181.0

Kyle Cotner, Versailles: 177.5

Alex Kiser, Greenville: 177.0

Brandon Bradley, Versailles: 176.7

Zac Longfellow, MV: 172.3

Girls bowling

Season average

Morgan Hietkamp, Versailles: 193.2

Mackenzie Slade, Greenville: 180.3

Makenzie Berning, Versailles: 172.3

Brigette Holsapple, Versailles: 169.5

Spencer Warren, MV: 166.7

Maggie Hedrick, Versailles: 164.8

Leslie Miller, Greenville: 153.4

Mariah Nicholas, Greenville: 150.5

Payton Reichard, MV: 147.0

Tiffany Westfall, MV: 143.3

50 freestyle

Clint Morgan, Versailles: 23.14

Cole Condon, Versailles: 23.68

Josh Smith, Greenville: 24.56

Kyle Dapore, Versailles: 25.57

100 freestyle

Seth Conway, Greenville: 55.32

Josh Smith, Greenville: 55.40

Stephen Young, Arcanum: 56.49

Kyle Dapore, Versailles: 59.17

200 freestyle

Seth Conway, Greenville: 2:06.75

Kyle Dapore, Versailles: 2:24.96

Nathanial Nelson, Versailles: 2:35.19

Adam Gehret, Versailles: 2:38.40

500 freestyle

Cole Condon, Versailles: 6:01.65

Stuart Baltes, Versailles: 7:00.62

100 backstroke

Clint Morgan, Versailles: 1:05.83

Jacob Subler, Greenville: 1:11.09

Pete Barga, Versailles: 1:20.76

Josh Galloway, Greenville: 1:33.97

100 breaststroke

Seth Conway, Greenville: 1:10.30

Pablo Badell, Greenville: 1:12.29

Cole Condon, Versailles: 1:18.88

Shane Barga, Greenville: 1:22.22

100 butterfly

Cole Condon, Versailles: 59.10

Seth Conway, Greenville: 1:01.59

Pablo Badell, Greenville: 1:10.77

Pete Barga, Versailles: 1:26:24

Girls swimming

50 freestyle

Heather Albers, Versailles: 28.32

Emily Kramer, Versailles: 28.62

Faith Wilker, Versailles: 29.28

Tori Ahrens, Versailles: 29.49

100 freestyle

Isabella Gable, Greenville: 54.86

Faith Wilker, Versailles: 1:04.34

Heather Albers, Versailles: 1:05.49

Tori Ahrens, Versailles: 1:06.97

200 freestyle

Emily Kramer, Versailles: 2:20.92

Courtney Batten, Versailles: 2:42.75

Cassey Bolyard, Greenville: 2:42.96

Payton Berger, Versailles: 2:53.96

500 freestyle

Isabella Gable, Greenville: 5:29.59

Maggie Bankson, Greenville: 5:59.41

Courtney Batten, Versailles: 7:26.87

Deanna Day, Versailles: 7:29.96

100 backstroke

Emily Kramer, Versailles: 1:14.24

Courtney Batten, Versailles: 1:21.34

Cassey Bolyard, Greenville: 1:21.84

Grace Francis, Versailles: 1:24.01

100 breaststroke

Heather Albers, Versailles: 1:17.84

Payton Berger, Versailles: 1:24.70

Lucy Prakel, Versailles: 1:27.22

Isabel Elliott, Greenville: 1:30.19

100 butterfly

Maggie Bankson, Greenville: 1:08.68

Faith Wilker, Versailles: 1:18:55

Grace Francis, Versailles: 1:24.87

Cassey Bolyard, Greenville: 1:25.12

Greenville’s Seth Conway swims the boys 100 yard breaststroke during a meet on Dec. 9 at the YMCA of Darke County in Greenville.