Darke County’s spring sports statistical leaders

Baseball

Batting average

Luke Wheeler, Tri-Village: .522

Keaton McEdowney, Versailles: .485

Jonny Wilson, Tri-Village: .480

Kyle Subler, Versailles: .455

Andrew Johns, MV: .452

Jacob Heitkamp, Versailles: .435

Tanner Ross, Greenville: .424

Peter Pandey, Greenville: .419

Trent Collins, MV: .417

Tyler Beyke, Greenville: .406

Parker Smith, Bradford: .386

Kurtis Rutschilling, Versailles: .385

Josh Heitkamp, Ansonia: .375

Christian Ricker, Tri-Village: .360

Camren Munchel, Tri-Village: .350

Logan Eldridge, Greenville: .344

Zac Longfellow, MV: .341

Bryson Canan, Bradford: .333

Jackson Plush, Tri-Village: .333

Cody Dirksen, MV: .323

RBI

Tyler Beyke, Greenville: 12

Tanner Ross, Greenville: 12

Keaton McEdowney, Versailles: 12

Andrew Johns, MV: 11

Jonny Wilson, Tri-Village: 11

Mason Justice, Bradford: 10

Austin Knapke, Versailles: 10

Kyle Subler, Versailles: 10

Logan Eldridge, Greenville: 9

Zac Longfellow, MV: 9

Cole Neikamp, Versailles: 9

Bryson Canan, Bradford: 8

Jason Shields, Greenville: 8

Jared Buckley, Tri-Village: 8

Jacob Heitkamp, Versailles: 7

Noah Richard, Versailles: 7

Isaac Ruhenkamp, Versailles: 7

Walker Branson, Bradford: 6

Bryant Byers, Bradford: 6

Chase Gambill, Bradford: 6

Dillon Reck, Bradford: 6

Landon Eldridge, Greenville: 6

Trey Frech, Tri-Village: 6

Luke Wheeler, Tri-Village: 6

Noah Grisez, Versailles: 6

ERA

Elliot Bruns, Versailles: 0.00

Noah Richard, Versailles: 0.00

Christian Ricker, Tri-Village: 0.47

Jonny Wilson, Tri-Village: 0.47

Cole Neikamp, Versailles: 0.78

Zach Griesdorn, Versailles: 1.17

Wade Meeks, Arcanum: 1.50

Tyler Beyke, Greenville: 1.62

Parker Smith, Bradford: 2.10

Owen Paulus, Greenville: 2.52

Josh Phillips, Bradford: 2.95

Austin Knapke, Versailles: 3.00

Trent Collins, MV: 3.17

Kyle Mills, Greenville: 3.43

Lane Clark, Ansonia: 3.50

Jacob Heitkamp, Versailles: 3.50

Softball

Batting average

Kami McEldowney, Versailles: .625

Paxton Scholl, MV: .575

Morgan Gilbert, Greenville: .553

MacKenzie Sharritts, Arcanum: .552

Lindsay Johns, MV: .545

Bailey Johnson, MV: .537

Kaylee Wilcox, Arcanum: .500

Kinsie Blocher, MV: .500

Karsyn Shaffer, Greenville: .459

Courtney Bryson, Greenville: .455

Makayla Coning, MV: .444

Kate Stammen, Versailles: .444

Taydem Elson, MV: .441

Shai Robinson, Arcanum: .440

Kennedy Morris, FM: .429

Katlyn Zell, Arcanum: .409

Emilee Morris, FM: .409

Kinsie Goins, FM: .400

Gracie Garno, Arcanum: .391

Alli Hill, Greenville: .387

RBI

Hailey McEldowney, Versailles: 17

Cassie Cromwell, Greenville: 16

Bailey Johnson, MV: 15

Shai Robinson, Arcanum: 10

MacKenzie Sharritts, Arcanum: 10

Sydney Grote, Greenville: 10

Jolie Elson, MV: 10

Taydem Elson, MV: 10

Karsyn Shaffer, Greenville: 9

Kaylee Wilcox, Arcanum: 8

Morgan Gilbert, Greenville: 8

Alli Hill, Greenville: 8

Paxton Scholl, MV: 8

Brynna Blakeley, Versailles: 8

Kami McEldowney, Versailles: 8

Baylee Petry, Greenville: 7

Lupe Arrona, MV: 7

Makayla Coning, MV: 7

Kinsie Blocher, MV: 7

Kate Stammen, Versailles: 7

ERA

Caitlin Christman, Greenville: 1.31

Baylee Petry, Greenville: 1.77

Makenzie Knore, Versailles: 1.91

Elle Siculan, Arcanum: 2.31

Emilee Morris, FM: 2.39

Cori Lawrence, Versailles: 3.39

Boys tennis

Season record

Singles

Noah Haupt, Greenville: 7-1

Craig Manges, Greenville: 7-1

Branson Leigeber, Greenville: 5-3

Doubles

Pablo Badell, Greenville: 1-0

Austin Grote, Greenville: 6-2

Josh Smith, Greenville: 6-2

Bryan Day, Greenville: 1-1

Josh Galloway, Greenville: 2-2

Aaron Lobenstein, Greenville: 4-4

Zach Miller, Greenville: 0-1

Boys track and field

110-meter hurdles

Josh Steinbrunner, Versailles: 15.37

Foster Cole, Greenville: 17.50

Hunter Penkal, Bradford: 18.74

Jacob Osswald, Arcanum: 19.22

100-meter dash

Kyle Jones, Versailles: 11.71

Justin Brown, Greenville: 11.77

Gavin Richards, Tri-Village: 12.07

Austin Bruner, Tri-Village: 12.32

1,600-meter run

Joe Spitzer, Versailles: 4:40.03

Cole Good, FM: 4:52

Isaac Stephens, Arcanum: 4:56.10

John Myers, FM: 5:00

400-meter dash

Josh Hollinger, Tri-Village: 53.45

Cole Condon, Versailles: 54.03

Kurt Hoover, Bradford: 54.74

Gavin Richards, Tri-Village: 55.00

300-meter hurdles

Josh Steinbrunner, Versailles: 42.10

Dalton Walls, Greenville: 44.12

Jacob Osswald, Arcanum: 47.50

Hunter Penkal, Bradford: 47.54

800-meter run

Noah Pleiman, Versailles: 2:09.31

Isaac Stephens, Arcanum: 2:09.50

John Myers, FM: 2:13.4

Jarrad Crist, Greenville: 2:17.85

200-meter dash

Justin Brown, Greenville: 24.05

Gavin Richards, Tri-Village: 24.07

Adam Huelskamp, Versailles: 24.48

Kurt Hoover, Bradford: 24.74

3,200-meter run

Joe Spitzer, Versailles: 9:55.80

Cole Good, FM: 10:47

Tanner Delk, Arcanum: 10:51.50

Caleb Browder, Greenville: 11:33.57

Shot put

AJ Ahrens, Versailles: 45-4

Jacob Bradfield, Greenville: 42-1.25

Jacob McQuinn, Bradford: 39-10

Luke Holsapple, Arcanum: 37-8

Discus

AJ Ahrens, Versailles: 129-9

Matt Boyd, Greenville: 116-0

Luke Holsapple, Arcanum: 115-5

Jacob McQuinn, Bradford: 108-3

Long jump

Kyle Jones, Versailles: 21-1

Kurt Hoover, Bradford: 19-3.5

Josh Hollinger, Tri-Village: 19-3

Marcus Wood, Greenville: 18-9

High jump

Josh Steinbrunner, Versailles: 6-2

Josh Hollinger, Tri-Village: 6-0

Kyle Mills, Bradford: 5-10

Zach Gilliland, FM: 5-8

Kyle Ressler, FM: 5-8

Isaiah Gable, Greenville: 5-8

Pole vault

Ryan Trick, Greenville: 15-1

Luke Shellhaas, Versailles: 12-6

Michael Scott, Arcanum: 10-0

Girls track and field

100-meter hurdles

Riley Hunt, Greenville: 17.55

Dana Rose, Versailles: 18.04

Macy Schepis, Tri-Village: 18.09

Paige Kreusch, Arcanum: 18.25

100-meter dash

Jenna Frantz, Versailles: 13.64

Maia Stump, Bradford: 14.25

Lexi Addington, Greenville: 14.25

Allyson Masterson, FM: 14.34

1,600-meter run

Karmen Knepp, Bradford: 5:26.37

Marcy Bradshaw, Arcanum: 5:43.10

Kara Spitzer, Versailles: 5:48.46

Brooke Perriera, Greenville: 5:55.73

400-meter dash

Camille Watren, Versailles: 1:01.84

Selene Weaver, FM: 1:05.7

Mercedes Smith, Bradford: 1:06.3

Grace Coakley, Greenville: 1:06.39

300-meter hurdles

Ellen Peters, Versailles: 49.44

Payton Brandenburg, Greenville: 54.92

Trinity Layman, Arcanum: 55.89

Adria Roberts, Bradford: 58.24

800-meter run

Karmen Knepp, Bradford: 2:32.00

Liz Watren, Versailles: 2:37.70

Brooke Perriera, Greenville: 2:39.19

Marcy Bradshaw, Arcanum: 2:45.24

200-meter dash

Ava Moran, Versailles: 28.14

Regan Williams, FM: 28.91

Maia Stump, Bradford: 29.22

Emma Klosterman, Greenville: 29.58

3,200-meter run

Karmen Knepp, Bradford: 11:43.87

Kara Spitzer, Versailles: 12:17.80

Marcy Bradshaw, Arcanum: 12:26.30

Grace Coakley, Greenville: 13:13.03

Shot put

Nicole Berry, FM: 42-11

Sierra Cress, Greenville: 35-9

Hannah Eley, FM: 34-2

Samantha McAllister, Arcanum: 32-3.5

Discus

Nicole Berry, FM: 112-10

Sierra Cress, Greenville: 109-10

Tara Goubeaux, FM: 105-11.5

Hannah Eley, FM: 104-0.5

Long jump

Maia Stump, Bradford: 15-6

Jenna Frantz, Versailles: 15-5

Payton Brandenburg, Greenville: 14-7.75

Selene Weaver, FM: 13-9.5

High jump

Emma Klosterman, Greenville: 5-0

Katie Pothast, Versailles: 4-10

Kalista Harleman, Arcanum: 4-6

Adria Roberts, Bradford: 4-6

Pole vault

Meg Rehmert, Greenville: 11-7

Selene Weaver, FM: 10-7

Jenna Frantz, Versailles: 10-6

Isabella Whiting, Arcanum: 8-0

Greenville’s Craig Manges returns a shot during a boys tennis match against St. Marys on Monday in Greenville. http://dailyadvocate.com/wp-content/uploads/2017/04/web1_Craig-Manges-WEB-1.jpg Greenville’s Craig Manges returns a shot during a boys tennis match against St. Marys on Monday in Greenville. Kyle Shaner|The Daily Advocate

These stats have been submitted by the teams’ coaches. They represent athletes’ season statistics through Wednesday.

